Рано пришёл с рыбалки. Житель Волгограда застал жену с любовником и зарезал его

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Отмечается, что за день до убийства мужчина отправился на рыбалку и пообещал вернуться через три дня. Его супруга быстро заскучала и, когда отправилась в магазин за сигаретами, познакомилась с 35-летним незнакомцем и предложила выпить у себя дома.В один из моментов дело дошло до постели, когда в дверь постучали. Женщина открыла дверь, подумав, что это сосед, но на пороге стоял муж. По данным следствия, мужчина пошёл на кухню, схватил самый большой и острый нож и вонзил его в грудь молодому любовнику.Раненый смог добежать только до лестничной клетки, там он и скончался. В отношении мужа женщины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.