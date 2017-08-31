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Ранее задержанный самарец оказался причастным ещё к одному преступлению - разбойному нападению на магазин

31 августа 2017 15:10
103
По данным полиции, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В Волжском районе сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1982 года рождения. В ходе проверки задержанного появились основания полагать, что он может быть причастен к совершению еще одного аналогичного противоправного деяния – разбойного нападения на магазин, расположенный в Железнодорожном районе Самары.

По данным правоохранителей, вечером в торговую точку зашел мужчина. Неожиданно для продавца он достал пистолет и потребовал отдать ему наличность из кассы. Получив 8600 рублей злоумышленник скрылся.

У сотрудников полиции появились подозрения, что к нападению может быть причастно лицо, ранее попадавшее в поле зрения правоохранительных органов. В итоге было принято решение отработать ранее привлекавшихся к уголовной ответственности граждан.

Накануне к сотрудникам самарской полиции поступила информация о том, что мужчину, похожего на разыскиваемого, задержали коллеги из Волжского района. Сопоставление собранных материалов о совершенных преступлениях подтвердило подозрения полицейских. Кроме того, подозреваемый не стал отрицать своей причастности к нападению на торговую точку в  Самаре.

К настоящему времени по статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области 
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