Ранее задержанный самарец оказался причастным ещё к одному преступлению - разбойному нападению на магазин

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По данным правоохранителей, вечером в торговую точку зашел мужчина. Неожиданно для продавца он достал пистолет и потребовал отдать ему наличность из кассы. Получив 8600 рублей злоумышленник скрылся.У сотрудников полиции появились подозрения, что к нападению может быть причастно лицо, ранее попадавшее в поле зрения правоохранительных органов. В итоге было принято решение отработать ранее привлекавшихся к уголовной ответственности граждан.Накануне к сотрудникам самарской полиции поступила информация о том, что мужчину, похожего на разыскиваемого, задержали коллеги из Волжского района. Сопоставление собранных материалов о совершенных преступлениях подтвердило подозрения полицейских. Кроме того, подозреваемый не стал отрицать своей причастности к нападению на торговую точку в Самаре.К настоящему времени по статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области