Ранее судимый житель Оренбургской обокрал церковь в Борском районе

83

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник путем отгиба решетки на окнах проник в здание церкви, похитил 100 рублей и, взяв ключи, проник в подсобное помещение. Там он разобрал компьютер и украл жесткий диск.В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личность вора. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Оренбургской области 1992 года рождения. Мужчина приехал в гости в Борский район к приятелю из Оренбургской области. Злоумышленника задержали, а похищенное имущество изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело, сообщает преесс-служба ГУ МВД России по Самарской области.