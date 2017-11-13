Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.
В селе Красноармейское сожгли 641 свинью в связи с АЧС
В Измайловском парке и Новой Москве. Общая стоимость проектов — 5 млрд руб.
«Российские железные дороги» и правительство Москвы планируют построить две детские железные дороги
«Задача «Молодежки ОНФ» - слышать молодежь, стать местом сборки актуальных направлений, трендов, социально значимых инициатив.
Команда «Молодежки ОНФ» рассказала о новых творческих проектах
В размере 15000 рублей.
Тольяттинка заплатит штраф за незаконную организацию и проведение азартных игр
В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу
В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу
Постройка, не демонтированная в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на её размещение, в силу закона не относится к категории «самовольная постройка».
Прокуратурой опротестовано Положение об организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек
По данному факту возбуждено уголовное дело.
У задержанного в парке пьяного жителя Похвистнево полицейские изъяли пакет с марихуаной
Решение об изготовлении данной спецпродукции принято в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных комбинаций для использования при изготовлении государственных регистрационных знаков с кодом «163».
Областная ГИБДД приступила к выдаче новых регистрационных знаков с кодом региона «763»
сегодня  Понедельник, 13 ноября, 17:11
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/11:
USD 59.28
0.03
EUR 68.98
0.19
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ранее судимый житель Оренбургской обокрал церковь в Борском районе

13 ноября 2017 14:47
83
Злоумышленник проник в здание церкви, похитил 100 рублей и, взяв ключи, проник в подсобное помещение. Там он разобрал компьютер и украл жесткий диск.
В дежурную часть поступило сообщение от настоятеля. Мужчина сообщил, что из помещения местной церкви было похищено имущество.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник путем отгиба решетки на окнах проник в здание церкви, похитил 100 рублей и, взяв ключи, проник в подсобное помещение. Там он разобрал компьютер и украл жесткий диск.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личность вора. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Оренбургской области 1992 года рождения. Мужчина приехал в гости в Борский район к приятелю из Оренбургской области. Злоумышленника задержали, а похищенное имущество изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело, сообщает преесс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 ноября 2017  16:44
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.
В селе Красноармейское сожгли 641 свинью в связи с АЧС
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.  Закон
20
13 ноября 2017  16:15
В размере 15000 рублей.
Тольяттинка заплатит штраф за незаконную организацию и проведение азартных игр
В размере 15000 рублей.  Закон
76
13 ноября 2017  15:50
В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу
В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу
  Закон
64
13 ноября 2017  15:49
Постройка, не демонтированная в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на её размещение, в силу закона не относится к категории «самовольная постройка».
Прокуратурой опротестовано Положение об организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек
Постройка, не демонтированная в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на её размещение, в силу закона не относится к категории... Закон
73
13 ноября 2017  15:44
По данному факту возбуждено уголовное дело.
У задержанного в парке пьяного жителя Похвистнево полицейские изъяли пакет с марихуаной
По данному факту возбуждено уголовное дело.  Закон
71
11 ноября 2017  16:15
В одном из офисов он прихватил с собой 12 дорогих телефонных аппаратов на сумму 234 000 рублей. Еле удерживая похищенное имущество в руках, вор ретировался с места преступления.
Тольяттинские полицейские задержали серийного вора, на счету которого 39 краж
В одном из офисов он прихватил с собой 12 дорогих телефонных аппаратов на сумму 234 000 рублей. Еле удерживая похищенное имущество в руках, вор ретировался с места... Закон
436
11 ноября 2017  13:23
Сообщить о неправомерных звонках кредитных организаций можно в Роскомнадзор.
Роскомнадзор предупредил о незаконности звонков коллекторов без согласия должников
Сообщить о неправомерных звонках кредитных организаций можно в Роскомнадзор.  Закон
536
Весь список
Происшествия
13 ноября 2017  14:47
Злоумышленник проник в здание церкви, похитил 100 рублей и, взяв ключи, проник в подсобное помещение. Там он разобрал компьютер и украл жесткий диск.
Ранее судимый житель Оренбургской обокрал церковь в Борском районе
Злоумышленник проник в здание церкви, похитил 100 рублей и, взяв ключи, проник в подсобное помещение. Там он разобрал компьютер и украл жесткий диск.  Происшествия
81
13 ноября 2017  13:29
Саратовская таможня вернет иностранной фирме более 3 млн рублей Такое решение принял Арбитражный суд.
Саратовская таможня вернет иностранной фирме более 3 млн рублей
Такое решение принял Арбитражный суд. Происшествия
107
13 ноября 2017  12:39
В Кинельском районе иномарка Toyota врезалась в Kia В ДТП пострадали два человека.
В Кинельском районе иномарка Toyota врезалась в Kia
В ДТП пострадали два человека. Происшествия
145
Весь список
Криминал
13 ноября 2017  14:55
В ходе расследования установлено: потерпевший, работающий разнорабочим в одном из частных домов, стал участником ссоры между своим работодателем и соседом.
В Шигонском районе в ходе ссоры соседей ножевые ранения получил случайный свидетель конфликта
В ходе расследования установлено: потерпевший, работающий разнорабочим в одном из частных домов, стал участником ссоры между своим работодателем и соседом.  Криминал
78
13 ноября 2017  13:11
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали укравшего телевизор у собственной матери Пенсионерка написала в полицию заявление о пропаже бытовой техники.
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали укравшего телевизор у собственной матери
Пенсионерка написала в полицию заявление о пропаже бытовой техники. Криминал
117
13 ноября 2017  12:02
Житель Красноярского района угрожал убить мать и племянницу Мужчина при этом был пьян.
Житель Красноярского района угрожал убить мать и племянницу
Мужчина при этом был пьян. Криминал
80
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4169
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1559
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8422
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2317
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9107
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2716
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1304
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1651
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1543
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1292
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2922
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2739
Весь список

Мероприятия
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
В ДК «Победа» пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!»
В Самаре на площади Славы состоится выставка пожарно-спасательной техники МЧС
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на пересечении улиц Советской и Нагорной сгорел расселенный дом

856

В Самаре назвали имя главного «Студента года 2017»

620

В Самаре начали выдавать новые регистрационные номера

399
за неделю

В Сызрани с бетонной платформы на железнодорожные пути упала Калина

1801

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1447

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1341
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда