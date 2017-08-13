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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ранее судимый житель Октябрьска украл медные детали и 25 метров электрического кабеля

13 августа 2017 16:26
141
Похищенное имущество мужчина сдал в прием пункта металла, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.
Житель Октябрьска обратился в дежурную часть отдела полиции за помощью. Потерпевший сообщил, что из дома, в котором он проживает, злоумышленник похитил медные детали от газовой колонки и 25 метров медного электрического кабеля.

Сотрудники полиции выяснили, что преступник проник в помещение путем взлома навесного замка. Они установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый житель города Октябрьска. Похищенное имущество мужчина сдал в прием пункта металла, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.

По стать «Кража», в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



 
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