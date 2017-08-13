Ранее судимый житель Октябрьска украл медные детали и 25 метров электрического кабеля

141

Сотрудники полиции выяснили, что преступник проник в помещение путем взлома навесного замка. Они установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый житель города Октябрьска. Похищенное имущество мужчина сдал в прием пункта металла, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.По стать «Кража», в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.