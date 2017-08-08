Ранее судимый самарец угнал иномарку со двора дома на улице 22 Партсъезда

109

При проведении мероприятий сотрудниками полиции похищенный автомобиль был обнаружен возле дома, расположенного по проспекту Кирова.На месте обнаружения автомашины полицейские собрали необходимые материалы, а также установили лицо, совершившее кражу. Сотрудниками полиции были приняты меры по установлению местонахождения автовора, после чего злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 27-летний безработный местный житель.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.