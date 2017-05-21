Ранее судимый самарец украл запасное колесо грузовика «КамАЗ»
21 мая 2017 17:38
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Приняв сигнал, оперативный дежурный направил по указанному адресу ближайший полицейский наряд. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на соседнем здании, после чего установили владельца грузовика и связались с ним. Мужчина 1975 года рождения, работающий водителем-экспедитором рассказал, что на «КамАЗе» не установлена сигнализация и оценил причиненный ущерб в 25 тысяч рублей.
Уже на следующий день полицейские задержали вора. Им оказался 49-летний местный житель, судимый за кражу. Накануне по статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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