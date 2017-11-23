Радиоактивное облако могло пройти над Самарой
23 ноября 2017 21:02
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Однако госкорпорация «Росатом», которой принадлежит предприятие, отрицала сведения об аварии. Российское отделение Гринпис намерено обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту сокрытия выброса радиации. О причинах и последствиях возможной аварии Светлана Кудрявцева поговорила с председателем центрального совета Российской Зелёной Лиги, экологом Сергеем Симаком.
С. Кудрявцева: Сергей Владимирович, в СМИ появилась информация о радиоактивном облаке. В его состав входит рутений 106. Расскажите, что это за вещество?
С. Симак: Рутений — это радиоактивный элемент, который н е существует в природе, он только техногенный, является 100%-ным индикатором радиационной аварии. Его период полураспада — около года, буквально через 10-15 лет от него ничего не остаётся. Он является одним из побочных продуктов ядерного топливного цикла и образуется в энергетических, в военных реакторах и при наработке оружейного плутония. Когда европейцы обнаружили такое повышение радиационного фона, они стали бить тревогу и искать, где это происходит.
С. Кудрявцева: В итоге европейцы вышли на город Озерск в Челябинской области, где работает комбинат по переработке радиоактивных материалов «Маяк». Там ведь и раньше происходили подобные ситуации?
С. Симак: В 1957 году там произошёл взрыв цистерн с радиоактивными отходами, на станции «Кыштым». Кроме того, там еще дважды в 1963 и 1967 годах происходили тоже очень серьёзные аварии, связанные с рассеиванием радиоактивных илов, накопленных в озере Карачай и реке Тече. Там много лет радиоактивные отходы сбрасывали в открытый природный водоём. В результате образовался так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след площадью более 100 тыс кв. км. Но это были закрытые советские времена, никто об этом не знал. Врачам запретили ставить диагноз лучевая болезнь, лучевые поражения. Они ставили любые диагнозы — гипертония, астма, что угодно. И сейчас про это мало кто знает.
С. Кудрявцева: Росгидромет зафиксировал на территории ближайших населённых пунктов, рядом с комбинатом, превышение содержание рутения почти в 1000 раз. Есть превышение концентрации официально также в Ульяновской и Волгоградской областях. А по ситуации с Самарой что-то известно?
С. Симак: По Самарской области информации нет. Наш Гидромет, к сожалению, эту информацию не предоставил до сих пор. Но мне трудно представить, что радиация как-то так прошла (или двумя волнами, или перепрыгнула через Самарскую область) — и попала севернее нас и южнее, а к нам вот не попала. Конечно, попала. Конечно, уровень радиации был повышен. И повышен, видимо, значительно. Хотя степень рассеивания тоже велика. С удалением от источника выброса содержание радиоактивных веществ, конечно, падает. Сколько их — не знает никто. Ну кроме тех специалистов, которые эту информацию не публикуют. Меня настораживает больше всего именно это.
С. Кудрявцева: Настораживает почему ?
С. Симак: Это практически является калькой Чернобыльской аварии. Когда 26 апреля 1986 года произошла авария, всё было точно так же. Все было закрыто, туда направили пожарных, взяв с них подписку о неразглашении, но нигде никакой официальной информации не было, а зафиксировали тогда резкое повышение радиации тоже норвежские станции радиационного мониторинга и тоже начали делать официальные запросы в Советский Союз, а Советский Союз точно так же все отрицал. Тогда 1 мая в Киеве прошла Первомайская демонстрация, и вышло более 1,5 млн человек под радиоактивными осадками. В это время пожар шёл в 70-ти км, в Припяти. И только 7 мая, наконец, тогдашние власти признали, что есть авария, идёт пожар, выбросы.
С. Кудрявцева: То есть сейчас мы можем получить те же последствия, что и от Чернобыльской аварии?
С. Симак: У нас нет информации ни о концентрации, ни о локализации воздушных потоков, ни даже о дате! Видимо, это было в последнюю неделю сентября. Поэтому очень сложно говорить о степени опасности. Дело в том, что у радиации есть три группы последствий. Непосредственные — это в случае острого облучения и лучевой болезни. Опосредованные — связаны с поражением вторичным — слизистой, нервной системы. Отдалённые — начинают проявляться впоследствии, от года до бесконечности, в первую очередь, это заболевания онкологические, разной природы. Что-то через год, что-то через двадцать пять лет начинает развиваться. Связать это через двадцать пять лет именно с тем событием, которое когда-то происходило, очень сложно. Это можно выяснить только через много лет, если через много лет кто-то задастся этим вопросом и будет проводить такие специальные исследования.
Светлана Кудрявцева, Business FM Самара
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