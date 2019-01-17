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Пыталась вывезти из страны. Под юбкой у контрабандистки нашли две дюжины мышей

17 января 2019 21:13
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Пожилая дама привлекла внимание сотрудников таможни необычной фигурой и странной походкой.
61-летняя жительница Тайваня пыталась попасть в страну из Китая вместе с 24 грызунами под юбкой, сообщает life.ru со ссылкой на Taiwan English News.

Мышей-песчанок дама поместила в чулки, которые примотала к своим ногам, скрыв контрабанду под юбкой. Внимание таможенников привлекли необычная фигура и странная походка женщины. Пожилая дама была остановлена, в ходе обыска были найдены мыши.

Сама женщина призналась, что за контрабанду мышей ей обещали заплатить деньги. Как считают сотрудники таможенного и пограничного контроля страны, она может работать на преступную организацию, пытающуюся нащупать слабые места в процедуре досмотра.

Грызуны были проверены на болезни, после чего усыплены.


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