Пыталась вывезти из страны. Под юбкой у контрабандистки нашли две дюжины мышей
17 января 2019 21:13
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Мышей-песчанок дама поместила в чулки, которые примотала к своим ногам, скрыв контрабанду под юбкой. Внимание таможенников привлекли необычная фигура и странная походка женщины. Пожилая дама была остановлена, в ходе обыска были найдены мыши.
Сама женщина призналась, что за контрабанду мышей ей обещали заплатить деньги. Как считают сотрудники таможенного и пограничного контроля страны, она может работать на преступную организацию, пытающуюся нащупать слабые места в процедуре досмотра.
Грызуны были проверены на болезни, после чего усыплены.
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