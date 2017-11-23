Пятерых жителей Самарской области задержали за попытку хищения нефти

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Злоумышленники готовились осуществить незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Красноармейском районе. Они с помощью специальной техники готовили отвод, через который похищенная нефть должна поступать на территорию нефтедобывающего комплекса и в дальнейшем вывозиться автобойлерной техникой под видом добываемого сырья. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, так как были задержаны стражами правопорядка.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных деяний. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области