Пятерых жителей Самарской области задержали за попытку хищения нефти
23 ноября 2017 14:59
140
Злоумышленники готовились осуществить незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Красноармейском районе. Они с помощью специальной техники готовили отвод, через который похищенная нефть должна поступать на территорию нефтедобывающего комплекса и в дальнейшем вывозиться автобойлерной техникой под видом добываемого сырья. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, так как были задержаны стражами правопорядка.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных деяний. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 ноября 2017 18:14
Суд запретил им употреблять алкоголь в течение двух лет. Такое решение в России принято впервые. Закон
204
22 ноября 2017 17:52
Ему незаконно была предоставлена социальная выплата в размере 1 миллиона 392 тысячи 768 рублей. Закон
471
22 ноября 2017 17:03
Похищенные украшения были обнаружены в квартире одной из ее родственниц. В настоящее время они возвращены ломбарду. Закон
491
22 ноября 2017 16:09
Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения "Гром" в течение четырех часов. Закон
232
22 ноября 2017 12:32
Он прошел в рамках акции «В Новый год – без долгов!». Закон
214
21 ноября 2017 22:40
Она оскорбила в грубой форме свою соседку по участку, чем унизила честь и достоинство последней. Закон
736
21 ноября 2017 22:12
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Закон
506
Происшествия
23 ноября 2017 16:57
Полицейские оценивают нанесенный ущерб. Происшествия
106
23 ноября 2017 14:59
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. Происшествия
135
23 ноября 2017 13:56
Пострадали три человека. Происшествия
272
Криминал
23 ноября 2017 12:18
Полицейские задержали пятерых подозреваемых. Криминал
143
23 ноября 2017 11:57
Его искали больше двух лет. Криминал
158
23 ноября 2017 11:45
Задержаны жителей Новокуйбышевска. Криминал
131
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4726
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1661
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8538
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2388
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9666
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2775
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1217
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1378
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1729
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1621
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1354
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2984
Мероприятия