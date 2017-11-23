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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пятерых жителей Самарской области задержали за попытку хищения нефти

23 ноября 2017 14:59
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Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из ГУЭБ и ПК МВД России, УФСБ России по Самарской области с привлечением Авиационного отряда и бойцов спецназа регионального управления Росгвардии задержали пятерых жителей Самарской области по подозрению в покушении на хищение нефтепродуктов из трубопровода.

Злоумышленники готовились осуществить незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Красноармейском районе. Они с помощью специальной техники готовили отвод, через который похищенная нефть должна поступать на территорию нефтедобывающего комплекса и в дальнейшем вывозиться автобойлерной техникой под видом добываемого сырья. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, так как были задержаны стражами правопорядка.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных деяний. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:      ГУ МВД России по Самарской области 




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