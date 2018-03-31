Пятеро американцев индийского происхождения обвинили «Аэрофлот в расовой дискриминации
31 марта 2018 18:21
85
Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC специализируется на коммерческих спорах, среди клиентов бюро — Всемирный банк, а также компании и банки арабских стран. «Мусульманские адвокаты» декларируют своей целью защиту прав мусульман в США, эта организация оспаривает в Верховном суде указ президента Дональда Трампа, ограничивший въезд в страну граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Судана.
Жалоба подана в интересах пяти граждан США индийского происхождения, которые в начале января летели самолетом «Аэрофлота». Они обвинили компанию в дискриминации по цвету кожи. В авиакомпании признают факт невежливого обращения с пассажирами, но отрицают любую дискриминацию.
Имена пассажиров: Марк Фернадес, Шахана, Сабина и Бакиул Ислам, а также Аншул Агравай. Они утверждают, что «Аэрофлот» вынудил их лететь в Дели, хотя они должны были лететь в Нью-Йорк, следует из жалобы в департамент транспорта США.
В Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, Ассоциации мусульманских адвокатов и департаменте транспорта США пока не ответили на запросы РБК.
Как следует из документа, пассажиры прилетели бортом «Аэрофлота» из Дели в Шереметьево 7 января. Далее они должны были лететь в Нью-Йорк. Из-за непогоды в американском аэропорту рейс из Москвы был задержан. Пассажиры утверждают, что попытались зарегистрироваться на другие рейсы «Аэрофлота» до Нью-Йорка (включая варианты со стыковкой), но в компании заявили, что свободных мест нет.
При этом, согласно жалобе, другим американским пассажирам со светлой кожей «Аэрофлот» предоставил возможность вылететь в США.
Представитель «Аэрофлота», который в жалобе фигурирует как Михаил, сообщил путешественникам, что авиакомпания не может выдать им транзитные визы и в результате они не могут оставаться в Москве более 24 часов согласно законодательству. Таким образом, по словам Михаила, их единственным выбором было бы «вернуться в Индию» или быть «депортированными» в Индию российскими властями.
Пассажиры утверждают, что «многократно объясняли представителям «Аэрофлота», что они не могут быть депортированы в Индию, так как являются гражданами США». В качестве доказательства они показывали американские паспорта.
Чтобы решить спорный вопрос, американские пассажиры позвонили в посольство США в Москве. Дежурный офицер посольства по телефону подтвердил, что гражданин США не может быть депортирован в третьи страны без его желания.
В жалобе отмечается, что «Аэрофлот» относился к пассажирам, «которых воспринимал как белых американцев, заметно по-иному, чем к пассажирам, которых воспринимал как азиатских путешественников». Как говорится в документе, два белых американца, которые летели из Хошимина в Нью-Йорк и оказались в такой же ситуации, заявили, что они остались в Москве более чем на 24 часа и не сталкивались с какими-либо попытками депортации обратно в Хошимин. Авиакомпания предоставила им доступ в комнату для отдыха.
В итоге пассажиры, написавшие впоследствии жалобу, улетели рейсом авиакомпании в Нью-Дели.
«Из-за этого инцидента пассажиры были вынуждены отсутствовать на работе и учебе и получили эмоциональное расстройство. Сотрудники «Аэрофлота» неоднократно и систематически подвергали дискриминации путешественников из Азии, что нарушает федеральные законы США», — говорится в документе.
В заключение жалобы пассажиры просят, чтобы департамент транспорта США провел расследование действий «Аэрофлота», чтобы гарантировать, что авиакомпания будет нести ответственность за плохое обращение с гражданами США, которых «подвергала дискриминации не по какой другой видимой причине, кроме как их предполагаемой расы, цвета кожи, национального происхождения и/или религии».
Официальный представитель «Аэрофлота» сказал РБК, что «тщательное внутреннее расследование установило, что никакой дискриминации пассажиров не было, но был факт недостаточно вежливого обращения».
Источник РБК в «Аэрофлоте» добавляет, что пассажирам «сразу же была предложена высокая компенсация, но они изначально не пошли на конструктивное решение». По его словам, указанные пассажиры «заявили необоснованные и несопоставимые с ущербом условия», однако не уточнил точную сумму. «При этом сразу же сообщили, что будут обращаться в СМИ с обвинениями в расовой дискриминации, если компания не пойдет на их условия», — сказал собеседник РБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 марта 2018 18:30
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет... Закон
215
30 марта 2018 16:33
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела. Закон
185
30 марта 2018 15:38
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Закон
174
30 марта 2018 14:54
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две... Закон
171
30 марта 2018 14:46
В течение сентября-ноября 2017 года они из Москвы поочередно звонили гражданину и, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела»,... Закон
174
29 марта 2018 15:15
Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей. Закон
510
28 марта 2018 22:24
Обвинительное заключение завизировано прокурором, дело готово к передаче в суд. Закон
400
Происшествия
31 марта 2018 18:21
Пассажиры утверждают, что из-за цвета кожи им не дали улететь в Нью-Йорк и вместо этого отправили в Дели. В «Аэрофлоте» отвергают обвинения в дискриминации,... Происшествия
84
31 марта 2018 17:04
В ходе опроса мужчина пояснить, почему повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не смог. Происшествия
158
31 марта 2018 13:36
Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался. Происшествия
244
Криминал
31 марта 2018 12:04
Полицейские сочли, что у нее были основания опасаться за жизнь. Криминал
209
31 марта 2018 11:45
Мужчина завладел четырьмя бутылками водки на сумму 800 рублей в магазине. Криминал
211
30 марта 2018 12:16
Вещи он планировал продать. Криминал
168
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1365
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
818
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
742
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1595
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
930
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1028
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1618
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
962
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4242
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2407
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2879
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2760
Мероприятия