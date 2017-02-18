Пьяный житель Жигулевска угнал "девятку" у своей знакомой и разъезжал на ней по городу

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В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что нарушитель имеет явные признаки алкогольного опьянения: водитель неуверенно держался на ногах, на вопросы отвечал невнятно, от него исходил сильный запах спиртного. Сотрудники ГИБДД попросили мужчину предъявить документы на автомашину, однако их у водителя не оказалось.При проверке было установлено, что автомобиль, на котором передвигался задержанный, принадлежит местной жительнице 1978 года рождения. Женщина сообщила связавшимся с ней стражам правопорядка, что о пропаже легковушки она не знала.Как оказалось, потерпевшая и подозреваемый знакомы друг с другом. Незадолго до произошедшего у женщины сломалась автомашина, она оставила ее вблизи дома подозреваемого и попросила приглядывать за транспортным средством. По версии следствия, злоумышленник, воспользовавшись этим обстоятельством, решил угнать автомобиль.В настоящее время по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», возбуждено уголовное дело. Мужчина также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машина возвращена законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.