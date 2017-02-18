Пьяный житель Жигулевска угнал "девятку" у своей знакомой и разъезжал на ней по городу
18 февраля 2017 13:56
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В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что нарушитель имеет явные признаки алкогольного опьянения: водитель неуверенно держался на ногах, на вопросы отвечал невнятно, от него исходил сильный запах спиртного. Сотрудники ГИБДД попросили мужчину предъявить документы на автомашину, однако их у водителя не оказалось.
При проверке было установлено, что автомобиль, на котором передвигался задержанный, принадлежит местной жительнице 1978 года рождения. Женщина сообщила связавшимся с ней стражам правопорядка, что о пропаже легковушки она не знала.
Как оказалось, потерпевшая и подозреваемый знакомы друг с другом. Незадолго до произошедшего у женщины сломалась автомашина, она оставила ее вблизи дома подозреваемого и попросила приглядывать за транспортным средством. По версии следствия, злоумышленник, воспользовавшись этим обстоятельством, решил угнать автомобиль.
В настоящее время по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», возбуждено уголовное дело. Мужчина также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машина возвращена законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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