Пьяный житель Кинеля влез в чужой дом, чтобы выспаться

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Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через окно незаконно проник в один из частных домов Кинеля. Происшествие случилось утром, когда хозяйки не было дома. Вернувшись из магазина, женщина заметила в своем жилище беспорядок и сразу же позвонила в дежурную часть МО МВД России «Кинельский».На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе оперативных мероприятий подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. По информации правоохранителей, из дома 37-летний мужчина ничего не похитил. Злоумышленник пояснил, что в чужом жилище он хотел выспаться, сообщает облМВД.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».