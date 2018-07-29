Пьяный житель Безенчука угнал у односельчанина автомобиль, чтобы съездить в Чапаевск
29 июля 2018 12:46
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Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что автомобиль мужчина оставил незакрытым, при этом ключи от замка зажигания находились в салоне транспортного средства. Мужчина рассказал, что вечером он оставил машину в гараже, а утром на следующий день обнаружил ее пропажу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан местный житель 1989 года рождения. Молодой человек рассказал полицейским, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил поехать в город Чапаевск. Зная, что у одного из его знакомых в гараже находится автомобиль, который он не всегда закрывает, мужчина отправился к дому потерпевшего.
По предварительным данным, сбив с помощью кирпича навесной замок гаража, он проник в помещение, завел транспортное средство, чтобы доехать до города. Через некоторое время закончился бензин, после чего он бросил машину на обочине одной из улиц города и вернулся домой.
Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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