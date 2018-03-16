Пьяный водитель «Chevrolet Cobalt» под Самарой на "встречке" столкнул в кювет «Chevrolet NIVA» и столкнулся еще с двумя иномарками
16 марта 2018 16:36
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В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Chevrolet NIVA», который был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами груди и плеча.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины «Chevrolet Cobalt» находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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