Пьяный водитель «Chevrolet Cobalt» под Самарой на "встречке" столкнул в кювет «Chevrolet NIVA» и столкнулся еще с двумя иномарками

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В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Chevrolet NIVA», который был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами груди и плеча.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины «Chevrolet Cobalt» находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области