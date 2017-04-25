Пьяный молодой самарец сообщил о бомбе на площади Куйбышева

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Вечером, 23 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет со взрывным устройством. На место происшествия незамедлительно были направлены патрульные экипажи полиции, сотрудники Росгвардии, кинологи со служебно-разыскной собакой и следственно-оперативная группа. В ходе обследования площади и прилегающей к ней местности взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции определили номер, с которого был произведен телефонный звонок. Было установлено, что о пакете с якобы находившимся в нем взрывным устройством полицейским сообщил 20-летний житель Самары. Оперативно выяснив его место проживания, сотрудники УМВД России по городу Самаре выехали по указанному адресу. В ходе беседы с подозреваемым полицейские установили, что вечером в своей квартире безработный молодой мужчина в одиночку употреблял спиртные напитки. Опьянев, он позвонил в полицию.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает облМВД.