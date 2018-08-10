Пьяный депутат подрался с летчиками за отказ с ним выпить. Видео

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Как сообщает агентство «ТайгаПост», скандальный инцидент произошел вечером 5 августа в гостинице поселка Усть-Нера. По данным издания, депутат Юрий Садовников весь вечер пил, а потом ему стало скучно. Пьяный народный избранник вломился в соседний номер, где поселись летчики — экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Садовников предложил им выпить с ним, однако пилоты отказались.Летчики пытались объяснить ему, что через несколько часов, утром, им лететь, поэтому им нельзя употреблять спиртное. На народного избранника аргументы не подействовали, и он полез в драку. При этом Садовников кричал: «Я депутат! Всех уволю!» и что в Среднеколымске упрямые летчики свое получат. Садовников заявил, что министр транспорта Винокуров — его друг и всех покарает. Правда, на сегодняшний день Семен Винокуров уже не министр транспорта Якутии, но ему действительно прочат пост главы «Полярных авиалиний». В результате летчики вынуждены были вызвать полицию, и пьяного политика увезли в участок.Известно, что Юрию Садовникову 52 года, он избран депутатом от «Единой России». Работает в сфере ЖКХ — занимает должность заместителя гендиректора по управлению персоналом и организационно-правовой работе ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».