Проверка прокуратуры подтвердила, что жалобы родителей были не беспочвенны: детей действительной заставляли драить туалеты
11 декабря 2017 21:28
138
Сотрудники прокуратуры нашли четырёх шестилетних детей, которые участвовали в уборке детсада. С их слов, им давали в руки ёршики и заставляли мыть туалет.
Прокуратура города внесла представление в адрес департамента образования администрации Самары, которое необходимо рассмотреть в течение 30 суток.
В отдел полиции надзорное ведомство направило материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела за самоуправство в детсаду. Вместе с тем, следователи района проверяют деятельность сотрудников дошкольного учреждения, которые допустили грубое превышение полномочий.
По словам Дениса Авдеева, воспитатель, заставлявшая детей мыть туалеты, уволилась, а заведующая дошкольным учреждением находится на больничном.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 декабря 2017 17:38
Это первые финансовые требования к немецкому концерну в рамках спора из-за поставки турбин в Крым. Закон
132
9 декабря 2017 13:28
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей. Закон
318
9 декабря 2017 12:45
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Закон
312
8 декабря 2017 16:50
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не... Закон
445
7 декабря 2017 16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации. Закон
485
6 декабря 2017 20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов. Закон
506
6 декабря 2017 11:48
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
313
Происшествия
11 декабря 2017 21:28
Рассказываем, какие меры будут приняты. Происшествия
137
11 декабря 2017 18:38
Горела крыша частного дома на площади 80 квадратных метров. Происшествия
122
11 декабря 2017 14:17
Затор образовался из-за сильного снегопада. Происшествия
136
Криминал
11 декабря 2017 13:39
Причиной поножовщины стал скандал. Криминал
153
11 декабря 2017 13:33
С принадлежащей ей банковской карты списали более 7 тыс. руб. Криминал
186
11 декабря 2017 12:48
Он сорвал с ее шеи золотую цепочку. Криминал
155
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5469
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2010
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8915
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2672
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10413
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3050
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2472
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1649
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2015
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1909
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1604
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3237
Мероприятия