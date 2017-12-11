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Проверка прокуратуры подтвердила, что жалобы родителей были не беспочвенны: детей действительной заставляли драить туалеты

11 декабря 2017 21:28
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Рассказываем, какие меры будут приняты.
Сотрудники прокуратуры Кировского района Самары завершили проверку одного из детских садов, где детей заставляли чистить унитазы во время тихого часа, сообщает 63.ru со ссылкой на прокурора Кировского района Дениса Авдеева. Родители детей обратились с жалобой к уполномоченному по правам ребенка при президенте и в прокуратуру. Информация, изложенная в жалобах родителей, подтвердилась.

Сотрудники прокуратуры нашли четырёх шестилетних детей, которые участвовали в уборке детсада. С их слов, им давали в руки ёршики и заставляли мыть туалет.

Прокуратура города внесла представление в адрес департамента образования администрации Самары, которое необходимо рассмотреть в течение 30 суток.

В отдел полиции надзорное ведомство направило материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела за самоуправство в детсаду. Вместе с тем, следователи района проверяют деятельность сотрудников дошкольного учреждения, которые допустили грубое превышение полномочий.

По словам Дениса Авдеева, воспитатель, заставлявшая детей мыть туалеты, уволилась, а заведующая дошкольным учреждением находится на больничном.






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Комментарии



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