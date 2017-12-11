Проверка прокуратуры подтвердила, что жалобы родителей были не беспочвенны: детей действительной заставляли драить туалеты

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Сотрудники прокуратуры нашли четырёх шестилетних детей, которые участвовали в уборке детсада. С их слов, им давали в руки ёршики и заставляли мыть туалет.Прокуратура города внесла представление в адрес департамента образования администрации Самары, которое необходимо рассмотреть в течение 30 суток.В отдел полиции надзорное ведомство направило материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела за самоуправство в детсаду. Вместе с тем, следователи района проверяют деятельность сотрудников дошкольного учреждения, которые допустили грубое превышение полномочий.По словам Дениса Авдеева, воспитатель, заставлявшая детей мыть туалеты, уволилась, а заведующая дошкольным учреждением находится на больничном.