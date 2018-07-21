Пропавшую в Самаре семилетнюю девочку нашли мертвой

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Поиски 7-летней жительницы Самары, которая пропала в пятницу вечером, 20 июля, на ул. Энтузиастов, завершились.Сегодня, примерно в 10 часов в Советском районе города Самары обнаружено тело 7-летней девочки, с признаками насильственной смерти.В настоящее время руководитель следственного управления, криминалисты и следователи выехали на место происшествия. Начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все подробности происшествия и обстоятельства ему предшествующие, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.По предварительным данным, 20 июля 2018 года в вечернее время девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент она пропала из поля зрения, подросток вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции и волонтёры ДПСО «Лиза Алерт». Сегодня утром ребёнок был найден без признаков жизни. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.