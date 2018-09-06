Пропавший автостопщик из Самары был сбит неизвестным автомобилем насмерть в Забайкалье

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Последний раз мужчина звонил близкими 7 августа из села Улеты.Он планировал доехать автостопом из Самары до Сахалина, но в тот же день его сбил неизвестный автомобиль. Тело погибшего кремировали с согласия родственников, а прах доставили на Сахалин, где его заберет семья путешественника.