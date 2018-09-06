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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пропавший автостопщик из Самары был сбит неизвестным автомобилем насмерть в Забайкалье

6 сентября 2018 19:31
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Он планировал доехать автостопом из Самары до Сахалина.
Волонтеры завершили поиски 27-летнего самарца Олега М., который путешествовал автостопом. Как оказалось, молодой человек был сбит насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, передает trkterra.ru со ссылкой на chita.ru.   

Последний раз мужчина звонил близкими 7 августа из села Улеты.

Он планировал  доехать автостопом из Самары до Сахалина, но в тот же день его сбил неизвестный автомобиль. Тело погибшего кремировали с согласия родственников, а прах доставили на Сахалин, где его заберет семья путешественника.


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