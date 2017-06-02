Пропавших в Самарской области сестер-подростков нашли
2 июня 2017 13:43
122
В Самарской области завершились поиски 14-летней Елены В. и 15-летней Лианы В., которые 30 мая ушли из дома в поселке Южный в Большеглушицком районе и пропали. Девочек три дня искали родственники, полицейские и волонтеры.
Как сообщили волонтеры ДПСО «Лиза Алерт», в четверг вечером девочки нашлись. Они живы и здоровы. Однако подробности того, где школьницы пропадали все эти дни и почему не выходили на связь, не раскрываются, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 июня 2017 20:22
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Закон
142
1 июня 2017 20:12
Она, завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему... Закон
991
1 июня 2017 16:02
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
169
1 июня 2017 15:40
Он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявление и пакет документов на предоставлении субсидий в целях... Закон
212
1 июня 2017 14:26
Отмечен крайне низкий уровень готовности данных детских лагерей. Закон
562
1 июня 2017 00:50
Теперь в Самаре запрещено размещать транспортные средства на спортивных и детских площадках, на газонах, пляжах и береговых линиях. Закон
928
Происшествия
2 июня 2017 14:00
О его состоянии пока не сообщается. Происшествия
83
2 июня 2017 13:50
После разгула стихии там ведутся восстановительные работы. Происшествия
89
2 июня 2017 13:43
Где они были, не раскрывается. Происшествия
121
Криминал
2 июня 2017 14:19
Все они были задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного... Криминал
94
2 июня 2017 13:17
Он отделался условным сроком. Криминал
91
2 июня 2017 12:06
Они направили своему знакомому несколько смс-сообщений с угрозами. Криминал
94
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
345
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1265
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
751
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1472
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1558
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1764
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1589
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1253
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
828
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1143
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2422
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3421
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают