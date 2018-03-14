Пропавшие в Самаре две женщины, взяты под стражу в Оренбургской области

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9 марта в утреннее время ушли из дома на улице Симферопольской в Самаре две женщины 1982 и 1992 годов рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что они уехали на такси в Оренбургскую область, где были задержаны коллегами из территориального органа внутренних дел по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков.В настоящее время они взяты под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.