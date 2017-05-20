Пропавшая в Самаре девочка нашлась

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Сразу после того, как мама несовершеннолетней обратилась за помощью к правоохранителям, сотрудники полиции приступили к поиску ребенка. На его розыск был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшей, отрабатывались возможные места ее нахождения.Сотрудники органов внутренних дел осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропала девочка, отрабатывали крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами несовершеннолетней была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.20 мая было установлено, что все это время разыскиваемая находилась у своих друзей. Девочка вышла на связь с матерью, и женщина забрала дочь домой.Как выяснили полицейские, в отношении девочки никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.