Прокурорская проверка выявила в ООО «Экоград+» несоблюдение требований хранения опасных отходов

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В ходе проверки установлено, что перед складами, принадлежащими организации, находится открытая бетонная площадка, в нарушение требований закона не защищенная от воздействия атмосферных осадков и ветров. На складе отсутствуют пространственная изоляция и отсеки (лари). Лампы хранятся на площадке в картонных коробках, навалом, часть коробок от воздействия атмосферных осадков размокли, Прокурорская проверка выявила в ООО «Экоград+» несоблюдение требований хранения опасных отходовВ ходе проверки установлено, что перед складами, принадлежащими организации, находится открытая бетонная площадка, в нарушение требований закона не защищенная от воздействия атмосферных осадков и ветров. На складе отсутствуют пространственная изоляция и отсеки (лари). Лампы хранятся на площадке в картонных коробках, навалом, часть коробок от воздействия атмосферных осадков размокли, лампы лежат россыпью, многие из них разбиты. Герметичные оборотные (сменные) емкости, контейнеры отсутствуют.По результатам проведенной проверки прокуратурой района руководителю ООО «Экоград+» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства об отходах производства и потребления.В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области.Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проведенной проверки прокуратурой района руководителю ООО «Экоград+» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства об отходах производства и потребления.В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области.Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.