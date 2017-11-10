Прокуратура выявила несанкционированную автомобильную стоянку в Советском районе Самары

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Прокуратурой Советского района города Самары проведена проверка исполнения земельного законодательства.Установлено, что ООО «Союз-А» в районе дома № 165 по ул. Партизанской в г. Самаре организовало автомобильную стоянку в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок.В целях устранения выявленных нарушений требований действующего законодательства прокуратурой района в отношении юридического лица - ООО «Союз-А» возбуждено административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).По результатам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 340 662,32 руб., сообщает сайт облпрокуратуры