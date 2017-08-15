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Прокуратура проверит самарский ТЦ «Апельсин», где со второго этажа упала девочка

15 августа 2017 09:48
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Прокуратура проверит ТЦ «Апельсин», где со второго этажа упала девочка
Для пострадавшей была вызвана скорая.

В Самаре начата прокурорская проверка соблюдения федерального законодательства руководством ТЦ «Апельсин» в связи с травмированием шестилетней девочки при падении, сообщает Волга Ньюс.

Напомним, что 13 августа около двух часов дня в ТЦ «Апельсин» упала со второго этажа и получила телесные повреждения головы и туловища шестилетняя девочка. Для пострадавшей была вызвана скорая. Медики самарской службы «03» приехали быстро, оказали малышке помощь и увезли ее в лечебное учреждение, куда ее госпитализировали, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Доследственную проверку по факту получения девочкой травм сейчас ведет Советский межрайонный следственный отдел города Самары СУ СК РФ. А проверку соблюдения руководством ТЦ «Апельсин» федерального законодательства начала прокуратура Промышленного района.
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