Произошло ДТП с нефтевозом около Самары, разлилась нефть

161

Рано утром сегодня, 2 февраля, водитель автомобиля Скания, осуществляющий перевозку нефтепродуктов, двигался по автодороге «Обводная г. Самары» со стороны п. Алексеевка. На 37 км по неустановленной причине выехал на сторону дороги, предназначенную для движения встречных транспортных средств, где допустил столкновение с аналогичным автомобилемСкания, двигающимся без груза. После чего, автомобиль Скания, допустивший выезд на полосу встречного движения, допустил съезд в правый кювет споследующим опрокидыванием. В результате ДТП произошел разлив перевозимого груза (нефти).Сотрудниками ГИБДД организована работа по ограждению места дорожно-транспортного происшествия и бесперебойное движениетранспортных средств. Силами МЧС ограждено место розлива нефтепродукта. Сотрудники спк ЭГО приступили к сбору разлитого нефтепродукта и перекачки его в другую автомашину, сообщает облГИБДД.