Призер сочинской Олимпиады Денис Тен получил смертельный удар ножом от грабителей, пытавшихся снять зеркала с его машины

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«Это случилось [смерть Тена] сегодня где-то в 15:00 (12 мск. — РБК) », — рассказали в пресс-службе.Представитель Минздрава добавил, что Тен потерял три литра крови после того, как его ранил ножом неизвестный, пытавшийся снять зеркала с автомобиля спортсмена.​Ранее казахские СМИ сообщили, что Тен получил ножевое ранение и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. В Департаменте внутренних дел Алма-Аты тогда заявили, что полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемых.Денис Тен — уроженец Алма-Аты, кореец по национальности, впервые выиграл чемпионат Казахстана в 2006 году в возрасте 12 лет. После этого неоднократно завоевывал медали на различных турнирах, в 2011 году одержал победу на проходивших в Алма-Ате Азиатских играх, в 2013 году стал вторым на чемпионате мира в Лондоне, а в 2015 году — первым на чемпионате четырех континентов в Сеуле и взял бронзу на чемпионате мира в Шанхае. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Тен занял третье место, его бронзовая медаль стала единственной медалью казахстанской сборной на Олимпийских играх в Сочи и первой олимпийской наградой, завоеванной в фигурном катании за всю историю независимого Казахстана.Фото соцсети