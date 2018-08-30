Приревновал и зарезал. В Тольятти полицейские по горячим следам раскрыли убийство

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники полиции установили, что накануне погибший 1982 года рождения распивал спиртные напитки со своим приятелем и его девушкой у себя в квартире. Предположительно, во время застолья гость приревновал свою возлюбленную к хозяину жилплощади.По имеющейся информации, во время дальнейшего выяснения отношений злоумышленник схватил нож со стола и нанес оппоненту ранение. Когда мужчина осознал случившееся, то выбежал из квартиры. Раненый приятель последовал за ним и упал около подъезда.Выяснив приметы предполагаемого преступника, полицейские разослали ориентировку всем наружным службам. Через полчаса сотрудники регионального управления Росгвардии заметили мужчину, схожего по описанию с подозреваемым, и доставили его в ближайший отдел полиции.Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и неправомерное завладение автомобилем житель Тольятти 1986 года рождения. В совершении противоправного деяния он признался.В настоящее время в отношении злоумышленника Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Он задержан, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области