Принял за лося. Житель Югры застрелил родного сына на охоте

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— Охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается лось. Подойдя ближе, охотник увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына, — сообщила пресс-служба ведомства.Помочь своему ребёнку мужчина не смог — молодой человек скончался до приезда врачей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.