Приехавшего на ЧМ и оставшегося без паспорта фаната из Конго выдворят на родину

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Суд постановил, что молодой человек нелегально находится в России и к тому же нарушил закон тем, что вовремя не сообщил об утрате документов.Как удалось выяснить волонтёрам, зовут иностранца Самюэль, ему 19 лет. Говорит юноша только по-французски. В Россию он прибыл на чемпионат мира. Неудачи начались для него после знакомства с некой девушкой, которая вскоре бесследно исчезла вместе со всеми документами африканца. Волонтёрам он позже поведал, что "от беспомощности и обиды" пешком прошёл несколько дней, сам не зная куда.Теперь суд назначил ему наказание, которое он может считать подарком — выдворение на родину. Теперь молодому человеку должны выдать свидетельство на возвращение (СНВ) в Республику Конго, на основании которого ему купят билет, после чего судебные приставы проводят Самюэля до пропускного пункта на границе.Фото: © VK