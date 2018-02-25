Причиной падения акробата цирка Мстислава Запашного во время выступления в Элисте стал незакрепленный карабин

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«Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина», — сказал он. Гаджиев отметил, что карабин был застегнут, но не закреплен, потому что страховочную шайбу забыли закрутить.Представитель цирка сообщил, что снаряжение готовят сами артисты и сами же его закрепляют. Он добавил, что никому от сотрудников цирка они этого делать не доверяют.Говоря о состоянии Мартынова, Гаджиев сказал, что врачи решили не проводить операцию артисту, чтобы не оказывать дополнительный стресс на организм. Представитель цирка отметил, что состояние Мартынова не ухудшается, а ему «чуть-чуть» становится лучше.О том, что артист цирка Запашного Антон Мартынов упал во время выступления, сообщалось в воскресенье, 25 февраля. Во время исполнения финального трюка у него оборвался трос. Мартынов упал и ударился головой о манеж. Артист был госпитализирован.Фото: соцсети