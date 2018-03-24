Причиной аварии на канатной дороге в Гудаури, в результате которой пострадали 11 человек, стали неверные действия оператора
24 марта 2018 21:47
100
«К сожалению, согласно текущему заключению, оператор допустил ошибку — комбинация действий, которые он выполнял, не совпадала с действиями, предписываемыми инструкцией», — сообщил Кумсишвили.
По словам вице-премьера, остановка канатной дороги была вызвана падением напряжения в электросети, однако на этот случай существует «определенная последовательность действий». Оператор канатной дороги должен был перевести подъемник на питание от дизель-генератора, а затем доставить лыжников на место. «Это был фактор человеческой ошибки», — отметил он.
Министр сообщил, что плановые проверки канатной дороги были проведены вовремя, в конце декабря, и сейчас с точки зрения технического состояния проблем не выявлено. Заключение экспертов будет передано МВД Грузии, которое продолжает расследование.
Кумсишвили также сообщил, что оператор канатной дороги отстранен от работы. По его словам, в отставку после инцидента в Гудаури подали замдиректора горнолыжного курорта Ираклий Чиракадзе и начальник менеджмента Коте Кадагидзе.
От оператора, которого назвали виновным в аварии, мало что зависело, прокомментировал РБК выводы проверки главный инженер компании по проектированию горнолыжных комплексов «Альп Проект» Бидзина Уклеба.
Для начала у канатной дороги не сработали аварийные тормоза, указал специалист. «Оператор здесь больше как стрелочник. От него мало что зависело. На канатной дороге должно быть не менее двух запасных аварийных тормозов, и в данном случае [при падении напряжения в электросети] она должна была остановиться автоматически», — объяснил инженер. Он указал на необходимость расследовать деятельность компании, эксплуатирующей канатную дорогу: «Получается, что запасные системы не сработали. Это означает только то, что эксплуатирующая организация очень халатно относилась к этой канатной дороге».
Авария на канатной дороге в Гудаури произошла 16 марта — тогда из-за отключения электричества кабинки с людьми начали на скорости спускаться с горы и сталкиваться друг с другом. На поворотном круге седоков с силой выбрасывало в сторону. В результате происшествия пострадали 11 человек: туристы из России, Украины и Швеции.
В связи с происшествием МВД Грузии ведет следствие по ст. 275 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта).
Гудаури — популярный горнолыжный курорт. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, в полутора часах езды от Тбилиси.
Фото: yuri_leontyev / Instagram
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 марта 2018 21:56
Суд при продлении срока домашнего ареста фигурантки разрешил ей ежедневные часовые прогулки. Закон
824
23 марта 2018 20:13
Суд признал подсудимого виновным и с учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения... Закон
254
23 марта 2018 17:54
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной... Закон
394
23 марта 2018 14:40
Закон
181
22 марта 2018 18:55
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года. Закон
615
22 марта 2018 16:58
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Закон
276
22 марта 2018 16:38
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Закон
262
Происшествия
24 марта 2018 21:47
Эксперт считает, что оператора выбрали «стрелочником». Происшествия
91
24 марта 2018 20:47
Происшествия
128
24 марта 2018 20:03
По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело. Происшествия
220
Криминал
24 марта 2018 11:45
Задержан 18-летний житель областного центра. Криминал
218
24 марта 2018 10:26
Даст ли он показания на получателя взятки — пока остается неясным. Криминал
299
23 марта 2018 15:22
303,36 граммов наркотика уже были расфасованы на партии по 10 граммов. Криминал
209
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1231
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
763
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
700
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1486
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
883
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
979
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1582
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
907
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4168
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2370
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2831
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2717
Мероприятия