Причиной аварии на канатной дороге в Гудаури, в результате которой пострадали 11 человек, стали неверные действия оператора

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«К сожалению, согласно текущему заключению, оператор допустил ошибку — комбинация действий, которые он выполнял, не совпадала с действиями, предписываемыми инструкцией», — сообщил Кумсишвили.По словам вице-премьера, остановка канатной дороги была вызвана падением напряжения в электросети, однако на этот случай существует «определенная последовательность действий». Оператор канатной дороги должен был перевести подъемник на питание от дизель-генератора, а затем доставить лыжников на место. «Это был фактор человеческой ошибки», — отметил он.Министр сообщил, что плановые проверки канатной дороги были проведены вовремя, в конце декабря, и сейчас с точки зрения технического состояния проблем не выявлено. Заключение экспертов будет передано МВД Грузии, которое продолжает расследование.Кумсишвили также сообщил, что ​ оператор канатной дороги отстранен от работы. По его словам, в отставку после инцидента в Гудаури подали замдиректора горнолыжного курорта Ираклий Чиракадзе и начальник менеджмента Коте Кадагидзе.От оператора, которого назвали виновным в аварии, мало что зависело, прокомментировал РБК выводы проверки главный инженер компании по проектированию горнолыжных комплексов «Альп Проект» Бидзина Уклеба.Для начала у канатной дороги не сработали аварийные тормоза, указал специалист. «Оператор здесь больше как стрелочник. От него мало что зависело. На канатной дороге должно быть не менее двух запасных аварийных тормозов, и в данном случае [при падении напряжения в электросети] она должна была остановиться автоматически», — объяснил инженер. Он указал на необходимость расследовать деятельность компании, эксплуатирующей канатную дорогу: «Получается, что запасные системы не сработали. Это означает только то, что эксплуатирующая организация очень халатно относилась к этой канатной дороге».Авария на канатной дороге в Гудаури произошла 16 марта — тогда из-за отключения электричества кабинки с людьми начали на скорости спускаться с горы и сталкиваться друг с другом. На поворотном круге седоков с силой выбрасывало в сторону. В результате происшествия пострадали 11 человек: туристы из России, Украины и Швеции.В связи с происшествием МВД Грузии ведет следствие по ст. 275 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта).Гудаури — популярный горнолыжный курорт. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, в полутора часах езды от Тбилиси.Фото: yuri_leontyev / Instagram