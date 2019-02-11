При тушении пожара на ул. Ленинградская в Самаре эвакуировали 30 человек

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10 февраля вечером поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Ленинградская. Горели межэтажные перекрытия на 80 м2Из здания были эвакуированы 30 человек.Пожару был присвоен повышенный ранг вызова "Пожар №2"Пожар тушили около двух часов.Для ликвидации пожара привлекались 96 человек и 30 ед. техники, в том числе от МЧС России 67 человек и 20 ед. техники.Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает облМЧС.