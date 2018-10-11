При старте ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария
11 октября 2018 15:07
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При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает «РИА Новости» со ссылкой диктора, который вел трансляцию пуска. Онлайн шел на сайте «Роскосмоса», после аварии трансляция оперативно прекратилась, передает РБК.
Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС). Третье место на корабле занимал контейнер с грузом. Пуск ракеты был произведен в 11:40 мск. Спустя девять минут после этого диктор сообщил об «аварии носителя».
Экипаж корабля, испытав перегрузку в 6g (при старте космонавты испытывают перегрузку в 1–7g), аварийно приземлился на землю в Казахстане. Эти данные подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Все живы», — написал он на своей странице в Twitter. РБК он затем рассказал, что вылетел к месту приземления космонавта и астронавта.
Представители NASA в Twitter сообщили, что команда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства работает с российскими партнерами. Поисково-спасательные команды, как отметили в ведомстве, направляются в ожидаемое место приземления экипажа.
На ракете после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени, сообщают источники агентств «Интерфакс» и «РИА Новости». «Во время запуска корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета», — рассказали в «Роскосмосе».
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10» приземлился в 20–25 км от города Жезказган в Казахстане, знает источник «Интерфакса». Травм экипаж, по его данным, не получил и в медпомощи не нуждается.
«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — предположил собеседник агентства в ракетно-космической отрасли. «Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют», — сказал он.
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» и корабля «Союз МС-10» был застрахован в страховой компании «Согласие» на 4,65 млрд руб., сообщал «Интерфакс».
В частности, были застрахованы риски утраты или повреждения имущества, а также риск расходов, связанных с прерванным зажиганием.
Ранее, 4 октября, на Землю с МКС вернулась капсула корабля «Союз МС-08». На ее борту находились российский космонавт Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Авария с «Союзом» стала первой с 1983 года. Тогда из-за нераскрытия на корабле антенны системы сближения и стыковки «Игла» экипажу не удалось пристыковать корабль к станции. Спустя два дня после старта «Союз Т-8» совершил посадку на земле. На борту корабля в момент происшествия находились космонавты Владимир Титов, Геннадий Стрекалов и Александр Серебров.
Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС). Третье место на корабле занимал контейнер с грузом. Пуск ракеты был произведен в 11:40 мск. Спустя девять минут после этого диктор сообщил об «аварии носителя».
Экипаж корабля, испытав перегрузку в 6g (при старте космонавты испытывают перегрузку в 1–7g), аварийно приземлился на землю в Казахстане. Эти данные подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Все живы», — написал он на своей странице в Twitter. РБК он затем рассказал, что вылетел к месту приземления космонавта и астронавта.
Представители NASA в Twitter сообщили, что команда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства работает с российскими партнерами. Поисково-спасательные команды, как отметили в ведомстве, направляются в ожидаемое место приземления экипажа.
На ракете после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени, сообщают источники агентств «Интерфакс» и «РИА Новости». «Во время запуска корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета», — рассказали в «Роскосмосе».
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10» приземлился в 20–25 км от города Жезказган в Казахстане, знает источник «Интерфакса». Травм экипаж, по его данным, не получил и в медпомощи не нуждается.
«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — предположил собеседник агентства в ракетно-космической отрасли. «Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют», — сказал он.
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» и корабля «Союз МС-10» был застрахован в страховой компании «Согласие» на 4,65 млрд руб., сообщал «Интерфакс».
В частности, были застрахованы риски утраты или повреждения имущества, а также риск расходов, связанных с прерванным зажиганием.
Ранее, 4 октября, на Землю с МКС вернулась капсула корабля «Союз МС-08». На ее борту находились российский космонавт Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Авария с «Союзом» стала первой с 1983 года. Тогда из-за нераскрытия на корабле антенны системы сближения и стыковки «Игла» экипажу не удалось пристыковать корабль к станции. Спустя два дня после старта «Союз Т-8» совершил посадку на земле. На борту корабля в момент происшествия находились космонавты Владимир Титов, Геннадий Стрекалов и Александр Серебров.
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