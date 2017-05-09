Я нашел ошибку
Главные новости: 
В завершении парада сотрудники Главного управления приняли участие во Всероссийской акции
Парадный расчёт ГУ МЧС Самарской области принял участие в праздничных мероприятиях
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Сегодня ночью на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе водитель «Mercedes» насмерть сбил инспектора ДПС
45 тысяч человек прошли мимо зрительских трибун, в их руках были портреты родных и близких, которые не вернулись с полей сражений и тех, кто прошел тяготы боев и вернулся, чтобы заново отстраивать страну.
В Самаре Парад Победы завершился масштабной акцией «Бессмертный полк»
Россия празднует День Победы
Россия празднует День Победы
В Сызранском районе инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану
В Сызранском районе инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану
При пожаре в тольяттинском яхтклубе сгорели две яхты
При пожаре в тольяттинском яхтклубе сгорели две яхты
Смертельное ДТП на М-5 у Сызрани: столкнулись две легковушки
Смертельное ДТП на М-5 у Сызрани: столкнулись две легковушки
В Сызрани нетрезвый водитель стал фигурантом уголовного дела
В Сызрани нетрезвый водитель стал фигурантом уголовного дела
сегодня  Вторник, 9 мая, 16:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/05:
USD 58.54
0.97
EUR 64.24
1.51
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При пожаре в тольяттинском яхтклубе сгорели две яхты

9 мая 2017 11:50
392
При пожаре в тольяттинском яхтклубе сгорели две яхты
Устанавливают причину пожара.

Накануне, 8 мая по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, Комсомольское шоссе, яхт-клуб "Дружба", произошел пожар.

Горели две яхты на стоянке судов.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
7 мая 2017  17:08
Если вина фермера будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В Самарской области фермер незаконно потратил почти 1,5 миллиона бюджетных средств
Если вина фермера будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.  Закон
573
7 мая 2017  12:48
Разработчики модернизировали приборы таким образом, что стереть запись инспектор ДПС теперь не может, а при попытке достать карту памяти устройство просто блокируется.
Замерять скорость автомобилей инспектора ГИБДД теперь могут вручную: портативные радары возвращаются на службу
Разработчики модернизировали приборы таким образом, что стереть запись инспектор ДПС теперь не может, а при попытке достать карту памяти устройство просто... Закон
351
6 мая 2017  10:22
В Кировском районе Самары изъято 36 литров алкоголя Спиртное продавали без документов.
В Кировском районе Самары изъято 36 литров алкоголя
Спиртное продавали без документов. Закон
261
5 мая 2017  20:04
В результате преступных действий 8 потерпевшим причинен совокупный ущерб свыше 1 800 000 рублей.
Ирина Аввакумова из Тольятти проведет 2,5 года в колонии за мошенничество
В результате преступных действий 8 потерпевшим причинен совокупный ущерб свыше 1 800 000 рублей.   Закон
309
5 мая 2017  09:32
На ул. Ново-Вокзальной в Самаре алкоголь продавали без документов
На ул. Ново-Вокзальной в Самаре алкоголь продавали без документов
Об этом сообщили местные жители. Закон
237
4 мая 2017  21:41
В Самаре суд вернул в полицию протокол в отношении 1-го секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина
В Самаре суд вернул в полицию протокол в отношении 1-го секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина
  Закон
451
4 мая 2017  20:27
В судебном заседании Бурыкина вину не признала, пояснив, что денежные средства передала судебному приставу-исполнителю в результате вымогательства взятки с его стороны.
Приговором суда самарский адвокат Нина Бурыкина осуждена за дачу взятки должностному лицу.
В судебном заседании Бурыкина вину не признала, пояснив, что денежные средства передала судебному приставу-исполнителю в результате вымогательства взятки с его... Закон
521
Весь список
Происшествия
9 мая 2017  13:45
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Сегодня ночью на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе водитель «Mercedes» насмерть сбил инспектора ДПС
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.  Происшествия
170
9 мая 2017  11:50
При пожаре в тольяттинском яхтклубе сгорели две яхты
При пожаре в тольяттинском яхтклубе сгорели две яхты
Устанавливают причину пожара. Происшествия
371
9 мая 2017  11:34
Смертельное ДТП на М-5 у Сызрани: столкнулись две легковушки
Смертельное ДТП на М-5 у Сызрани: столкнулись две легковушки
О нем рассказали пользователи социальной сети. Происшествия
265
Весь список
Криминал
9 мая 2017  11:58
В Сызранском районе инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану
В Сызранском районе инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану
Задержанный проживает в Пензенской области. Криминал
135
8 мая 2017  11:42
20-летняя самарчанка обокрала ровесницу в университете
20-летняя самарчанка обокрала ровесницу в университете
Затем она поехала на один из городских рынков и продала похищенный сотовый телефон. Криминал
241
7 мая 2017  12:05
Тольяттинец пригласил нового знакомого к себе в дом и лишился телефона
Тольяттинец пригласил нового знакомого к себе в дом и лишился телефона
Мужчины поссорились в ходе застолья. Криминал
206
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
409
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
996
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1167
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1376
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2691
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1585
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1289
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1026
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
516
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
945
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2183
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3192
Весь список

Мероприятия
Сотрудники Советского следственного отдела Самары возложили цветы к Вечному огню на площади Славы
В память о Победе судебные приставы раздали георгиевские ленточки жителям и гостям Самары
На территории Самарского онкодиспансера пройдет выставка военной техники
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

577

При пожаре в тольяттинском яхтклубе сгорели две яхты

381

В Самаре состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню.

316
за неделю

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

3797

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

3383

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2457
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Кирпичников Вадим Михайлович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда