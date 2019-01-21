При пожаре на судах в Керченском проливе погибли десять человек
21 января 2019 22:51
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Два судна под флагом Танзании загорелись вечером 21 января в районе Керченского пролива. Оба судна находились на стоянке в нейтральных водах. По словам источника ТАСС в экстренных службах, они стояли на якоре. «Это якорная стоянка, нелегальная», — сказал собеседник агентства.
По данным Росморречфлота, на одном из них произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на второе судно. Ранее сообщалось о трех погибших в результате инцидента моряках.
Как сообщили РБК пресс-секретарь Росморречфлота, на месте работает спасательный буксир «Спасатель Демидов» и еще шесть судов.
На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии, на борту «Маэстро» находятся 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии, сообщил ТАСС со ссылкой на директора «Крымских морских портов» Алексея Волкова. По его словам, россиян среди экипажа нет и на судоходство в проливе инцидент не повлиял.
«Инцидент произошел в Черном море, [на судоходство в Керчь-Еникальском канале] не повлияло», — сказал Волков. Проход в Новороссийский морской торговый порт не блокирован, сообщили агентству в пресс-службе порта.
Керчь-Еникальский канал находится в Керченском проливе, он связывает Азовское и Черное моря.
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