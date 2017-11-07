При пожаре на даче под Тольятти погиб молодой мужчина

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В понедельник, 6 ноября, в 4:37 в пожарную охрану поступила информация о возгорании дачного дома в СНТ "Березка" у с. Русская Борковка Ставропольского района, пишет Волга Ньюс.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. В его тушении участвовали девять человек, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:07.

При пожаре погиб 28-летний мужчина.

Причины гибели человека, а также обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.