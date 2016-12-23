При обыске в квартире тольяттинца полицейские изъяли почти 50 граммов героина

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Во время дальнейшего обыска в жилище сотрудники ОВД обнаружили пакет с семью свертками. Внутри также находился героин массой 42,24 грамма. Мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления. В отношении него в отделе полиции Самары возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».По данным оперативников, в прошлом он уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Житель Самары водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.