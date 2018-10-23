При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 30 фанатов ЦСКА
23 октября 2018 22:50
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На одной из центральных станций римского метро Repubblica обрушился эскалатор, сообщает ANSA. В результате происшествия пострадали десятки человек, среди них, как указывает местное агентство, — болельщики московского футбольного клуба ЦСКА. Эти данные также подтверждает агентство Dire. По его данным, ранения при происшествии получили пять российских фанатов.
При этом пресс-атташе посольства России в Риме Дмитрий Гурин заявил, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали 30 фанатов ЦСКА. «Всего 30 человек пострадало из числа болельщиков футбольного клуба ЦСКА в связи с аварией на эскалаторе станции метрополитена Рима», — сказал он, отметив, что семь человек унесли на носилках. «Это наиболее тяжело пострадавшие, пять человек вывели под руки, они получили повреждения средней тяжести, еще 18 [человек] получили легкие травмы», — рассказал дипломат.
Видео с места происшествия опубликовало ANSA. На кадрах заметно, как эскалатор, на котором стоят люди, начинает стремительно падать, а затем резко останавливается. Некоторые из фанатов, как отмечает агентство, застряли между пластинами механизма.
Один из очевидцев инцидента рассказал ANSA, что спустился в метро, чтобы добраться до стадиона, где пройдет футбольные матч. «Вероятно, пьяные фанаты прыгали на эскалаторе, который в итоге рухнул», — предположил он, отметив, что раненые в основном получили травмы ног.
В настоящий момент станция Repubblica, как отмечает ANSA, закрыта. Поезда после инцидента проезжают ее без остановки. На платформе в момент происшествия, как указывает Dire, находились порядка 40 человек.
Фото: emergenzavvf / Twitter/РБК
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