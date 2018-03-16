При масштабном пожаре в автосервисе на Авроре сгорело много машин

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Как сообщил глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, в тушении пожара принимали участие 89 человек. Из них от МЧС было задействовано 68 человек. Пожар тушился с использованием 24 единиц спецтехники, из них от МЧС было задействовано 18 единиц техники. Во время пожара было перекрыто движение по улице Авроры для работы пожарных.По информации МЧС предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. В пожаре сгорело много автомобилей. Теперь специалистам предстоит связаться с собственниками автомобилей.Сгоревший автосервис принадлежит частному лицу.