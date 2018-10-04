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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При крушении вертолёта под Костромой погиб заместитель генпрокурора России

4 октября 2018 16:49
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Жертвами крушения стали три человека.
На борту вертолёта, который рухнул в Костромской области, был замгенпрокурора России Саак Карапетян. Как сообщает телеграм-канал Mash, государственный советник юстиции 1-го класса погиб на месте, передает life.ru.

Отмечается, что винтокрылая машина принадлежала комплексу Heliport Moscow. Из столицы вертолёт направлялся в село Спасское. Однако из-за плохой погоды он сел в Дьяконове. Уже оттуда AS 350 поднялся в воздух без разрешения.

До конечной цели вертолёт не долетел и упал в лесу около деревни Вонышево Костромской области.

Жертвами крушения стали три человека. По данным Mash, на борту было четыре человека. Лайф публиковал кадры с места ЧП. 


Фото: Генпрокуратура России
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