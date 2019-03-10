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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При крушении самолёта в Эфиопии никто не выжил

10 марта 2019 14:37
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На борту самолёта, разбившегося через шесть минут после вылета, находились граждане 33 стран.
При крушении самолёта в Эфиопии никто не выжил. Об этом сообщили в эфире Ethiopian Broadcasting Corporation, передает life.ru.

По предварительной информации, на борту самолёта находились граждане 33 стран.

Cамолёт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находилось 157 человек. Российские дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров граждане РФ. 
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