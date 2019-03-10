При крушении самолёта в Эфиопии никто не выжил
10 марта 2019 14:37
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По предварительной информации, на борту самолёта находились граждане 33 стран.
Cамолёт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находилось 157 человек. Российские дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров граждане РФ.
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