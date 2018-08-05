Преподаватель ВШЭ заявил, что его незаконно задержали и заставили раздеваться

18

Преподаватель Владимир Бродский заявил, что на площади Ярославского вокзала правоохранители задержали его без объяснения причин. Он также уверял, что с ним разговаривали в агрессивной манере и заставляли его раздеться.Эти действия он охарактеризовал как "очевидное насилие над личностью, унизительным совершенно опытом". Как отметили представители пресс-службы, по факту информации о задержании мужчины начали проверку.