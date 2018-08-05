Преподаватель ВШЭ заявил, что его незаконно задержали и заставили раздеваться
5 августа 2018 21:28
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Преподаватель Владимир Бродский заявил, что на площади Ярославского вокзала правоохранители задержали его без объяснения причин. Он также уверял, что с ним разговаривали в агрессивной манере и заставляли его раздеться.
Эти действия он охарактеризовал как "очевидное насилие над личностью, унизительным совершенно опытом". Как отметили представители пресс-службы, по факту информации о задержании мужчины начали проверку.
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