Предназначенный для «Почты России» беспилотник врезался в дом в Бурятии
2 апреля 2018 22:53
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Как говорится в поступившем в РБК сообщении компании-производителе аппарата «Рудрон/Экспедитор 3М», при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. «Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных. Тестовый запуск БПЛА переносится. О новой дате будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Почты России» РБК сообщили, что представитель организации был приглашен в качестве одного из гостей на тестирование, организованное компанией «Рудрон/Экспедитор 3М».
Как сообщает «Байкал Daily», в Улан-Удэ должна была состояться первая в России доставка почтовых сообщений беспилотным летательным аппаратом. В церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.
Запуск был осуществлен с площадки около отделения связи в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Планировалось, что дрон доставит корреспонденцию в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Однако спустя несколько минут после запуска беспилотник врезался в дом и упал.
Отмечается, что, по словам организаторов, причиной ЧП оказались многочисленные точки Wi-Fi, которые сбили дрон с пути.
Цыденов заявил, что изначально планировалось запустить беспилотник в другом месте, однако позднее старт перенесли для «хорошей картинки» по просьбе телевизионщиков, сообщает «Аригус». «Перенастраивать за полчаса то, что готовилось несколько дней, конечно, не очень хорошо, хотя вчера взлетали, летали на точку, посадка была, все было протестировано. Даже при боковом ветре в 16 м/с летали», — заметил Цыденов.
О планах «Почты России» запустить пилотный проект по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами в конце 2017 года заявлял Подгузов. Как сообщали «РИА Новости», первоначально планировалось реализовать проект в Якутии. Доставлять должны были посылки весом от 50 до 300 кг от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи.
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