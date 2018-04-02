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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Предназначенный для «Почты России» беспилотник врезался в дом в Бурятии

2 апреля 2018 22:53
281
По словам организаторов, причиной ЧП оказались многочисленные точки Wi-Fi, который сбили дрон с пути.
 Как передает РБК, в Бурятии при тестировании разбился ​беспилотник, который должен был доставить почту в село, расположенное в 70 км от места запуска.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении компании-производителе аппарата «Рудрон/Экспедитор 3М», при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. «Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных. Тестовый запуск БПЛА переносится. О новой дате будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Почты России» РБК сообщили, что представитель организации был приглашен в качестве одного из гостей на тестирование, организованное компанией ​«Рудрон/Экспедитор 3М».

Как сообщает «Байкал Daily», в Улан-Удэ должна была состояться первая в России доставка почтовых сообщений беспилотным летательным аппаратом. В церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Запуск был осуществлен с площадки около отделения связи в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Планировалось, что дрон доставит корреспонденцию в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Однако спустя несколько минут после запуска беспилотник врезался в дом и упал.

Отмечается, что, по словам организаторов, причиной ЧП оказались многочисленные точки Wi-Fi, которые сбили дрон с пути.

​Цыденов заявил, что изначально планировалось запустить беспилотник в другом месте, однако позднее старт перенесли для «хорошей картинки» по просьбе телевизионщиков, сообщает «Аригус». ​«Перенастраивать за полчаса то, что готовилось несколько дней, конечно, не очень хорошо, хотя вчера взлетали, летали на точку, посадка была, все было протестировано. Даже при боковом ветре в 16 м/с летали», — заметил Цыденов.

​О планах «Почты России» запустить пилотный проект по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами в конце 2017 года заявлял Подгузов. Как сообщали «РИА Новости», первоначально планировалось реализовать проект в Якутии. Доставлять должны были посылки весом от ​50 до 300 кг от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи.




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