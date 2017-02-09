Пожилую женщину спасли на пожаре в Ставропольском районе

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В ночь на 9 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: Самарская область, м.р. Ставропольский, с. Кирилловка, ул. Мира. На месте вызова горели домашние вещи в частном доме на площади 20 м кв. К месту пожара прибыли: 3единицы пожарной техники, 10 человек личного состава.Спасена женщина 1946 г.р., сообщает облМЧС. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.