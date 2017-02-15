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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пожилая женщина погибла на пожаре в Сызрани

15 февраля 2017 11:53
116
Устанавливают причину трагедии.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 14 февраля произошел пожар по адресу: г. Сызрань, ул. Безенчукская. Горела частный дом на площади 80 кв.м. Пожару присвоен уровень сложности «1-БИС». Как сообщает облМЧС, к сожалению, погибла женщина 1936 г.р. Пожар тушили 22 человека на 7 машинах. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Комментарии



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