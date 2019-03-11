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Пожарные ликвидировали возгорание на Новокуйбышевском НПЗ, в результате которого пострадал один человек

11 марта 2019 17:23
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На месте работали 106 человек и 30 единиц техники.
10 марта, в 17:07, в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: Новокуйбышевск, улица Осипенко.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений по рангу пожара Номер 2 было установлено, что в результате разгерметизации (прогара змеевика) в объеме печи, произошло возгорание продукта внутри корпуса печи.

Пострадал один человек. Он был доставлен в Новокуйбышевскую ЦРБ. Его жизнь вне опасности.

В 17:57 возгорание оперативно локализововали.

В 19:57 пожарным удалось ликвидировать возгорание.

На месте работали 106 человек и 30 единиц техники, от МЧС России – 24 человека, 9 единиц техники, передает пресс-служба облМЧС. 


Фото:    пресс-служба облМЧС





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