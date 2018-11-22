Пожар в Октябрьском районе ликвидирован

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В 16 час. 45 мин. объявлена локализация пожара.В 19 час. 42 мин. пожар ликвидирован.Всего на тушение пожара было привлечено 71 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 57 человек, 15 ед. техники. Погибших и пострадавших нет, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС