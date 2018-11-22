Пожар в Октябрьском районе ликвидирован
22 ноября 2018 20:48
98
В 16 час. 45 мин. объявлена локализация пожара.
В 19 час. 42 мин. пожар ликвидирован.
Всего на тушение пожара было привлечено 71 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 57 человек, 15 ед. техники. Погибших и пострадавших нет, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 ноября 2018 23:00
Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена. Закон
219
22 ноября 2018 20:52
Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев. Закон
175
22 ноября 2018 17:43
Ранее чиновник находился в СИЗО. Закон
186
22 ноября 2018 12:49
В случае неуплаты штрафа ей может грозить арест до 15 суток. Закон
181
22 ноября 2018 09:34
"Современные медицинские технологии" одержали победу на торгах по ремонту медоборудования благодаря 4 антиконкурентным соглашениям. Закон
175
22 ноября 2018 08:26Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-2-9066/2018 от 15 октября 2018 года
Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-2-9066/2018 от 15 октября 2018 года по иску Самарской региональной... Закон
46
21 ноября 2018 18:32
По версии следствия, 19 ноября отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались, а затем покончил с собой. Закон
4289
Происшествия
22 ноября 2018 20:48
Погибших и пострадавших нет. Происшествия
96
22 ноября 2018 20:17
Задержанными оказались две безработные жительницы Самары 1980 и 1985 годов рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение кражи. Происшествия
195
22 ноября 2018 19:33
Всего на борьбу с огнем привлечено 71 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 57 человек, 15 ед. техники. Погибших и пострадавших нет. Происшествия
214
Криминал
21 ноября 2018 13:20
Он предоставил покупателю дорогостоящей иномарки поддельные документы Криминал
289
21 ноября 2018 10:10
Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Криминал
250
20 ноября 2018 12:17
Изготовленные видеоматериалы мужчина выкладывал на специализированные Интернет-ресурсы. Криминал
541
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
456
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
422
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
891
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
978
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
931
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
962
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
811
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
803
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1229
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1592
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1646
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2782
Мероприятия