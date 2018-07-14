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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пожар около "Пятерочки" тушили в Сызрани

14 июля 2018 10:18
135
Пожар около
Местные жители заметили столб дыма из старого сарая.

13 июля вечером в районе поселка Строитель произошел пожар. Около 19:30 на улице Коммунистическая загорелось заброшенное здание. Местные жители заметили столб дыма из старого сарая, который стоял за магазином «Пятёрочка», и вызвали пожарных. К месту оперативно прибыли две пожарные машины. Возгорание произошло в непосредственной близости от жилого дома, но огнеборцы прибыли вовремя и не дали огню распространиться дальше бесхозной постройки. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. По словам местных жителей, в здании часто видели бомжей. Скорее всего именно их неосторожные действия стали причиной пожара, пишет "Маленькая Сызрань".
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Комментарии



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