Пожар около "Пятерочки" тушили в Сызрани
14 июля 2018 10:18
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13 июля вечером в районе поселка Строитель произошел пожар. Около 19:30 на улице Коммунистическая загорелось заброшенное здание. Местные жители заметили столб дыма из старого сарая, который стоял за магазином «Пятёрочка», и вызвали пожарных. К месту оперативно прибыли две пожарные машины. Возгорание произошло в непосредственной близости от жилого дома, но огнеборцы прибыли вовремя и не дали огню распространиться дальше бесхозной постройки. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. По словам местных жителей, в здании часто видели бомжей. Скорее всего именно их неосторожные действия стали причиной пожара, пишет "Маленькая Сызрань".
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