Пожар на ул. Партизанской в Самаре тушили 17 человек

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13 февраля по адресу: Самара, Железнодорожный р-он, ул. Партизанская, произошел пожар. Горело бытовое помещение на площади 5 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.